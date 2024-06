Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: compte réduire sa participation dans Aisin Corp. information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Toyota a décidé aujourd'hui de vendre une partie de ses participations dans Aisin Corp., passant ainsi de 24,8% à 20%.



Le constructeur indique qu'il s'agit d'une révision des liens capitalistiques visant la croissance du groupe Toyota.



Toyota estime pouvoir accroître l'efficacité du capital et réaliser une croissance supplémentaire pour le Groupe.



Toyota prévoit d'utiliser le capital généré pour réaliser des investissements de croissance axés sur des initiatives d'électrification, d'intelligence et de diversification.



Toyota ajoute vouloir utiliser examiner attentivement ses liens capitalistiques avec d'autres sociétés du groupe sur une base individuelle, en examinant des éléments tels que les ressources humaines, les opérations, la culture et les relations commerciales, tout en explorant le potentiel de renforcement de la compétitivité.





