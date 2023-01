Toyota: commercialise sa Prius hybride (HEV) au Japon information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir ouvert ce jour la commercialisation des tout nouveaux modèles Prius Series Parallel Hybrid (HEV) au Japon.



Des modèles Plug-in Hybrid (PHEV, soit hybrides rechargeables) de la Prius suivront rapidement, leur commercialisation étant prévue dès le mois de mars sur l'archipel.



La nouvelle Prius s'appuie sur 'un design inspirant le coup de foudre', un 'centre de gravité plus bas' et 'des proportions encore plus élégantes', assure Toyota qui insiste aussi sur 'le fonctionnement intuitif et l'expérience de conduite agréable'.



La Prius hybride est proposée avec une motorisation de 1,8 litre ou de 2 litres. La version 2 litres atteint une efficacité énergétique améliorée, de 28,6 km/L, et une puissance maximale du système de 144 kW (196 ch).



'Ce modèle atteint un haut niveau d'équilibre entre les performances environnementales exceptionnelles d'une Prius et les performances de conduite captivantes d'une voiture qui réagit comme prévu avec une accélération satisfaisante et une conduite réactive', conclut Toyota.