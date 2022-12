Toyota: collaboration sur la neutralité carbone en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 11:51

(CercleFinance.com) - Toyota annonce une collaboration avec Charoen Pokphand Group (CP), un conglomérat thaïlandais spécialisé dans l'agroalimentaire, les télécommunications, et le commerce de détail, afin d'explorer une collaboration vers la neutralité carbone en Thaïlande.



Plus précisément, le CP et Toyota exploreront la mise en oeuvre d'une production d'hydrogène à partir de biogaz issu des déchets agricoles, l'introduction de camions de livraison à pile à combustible dans la flotte du CP et la mise en place d'une logistique efficace en proposant des itinéraires de livraison optimisés grâce à la technologie de connectivité



Cette collaboration sera envisagée avec la participation de True Leasing Co. Ltd., l'entreprise de services de transport du CP.



CP et Toyota annoncent être prêts à accueillir tous les partenaires qui partagent la même vision de la neutralité carbone.