Toyota: collaboration autour de l'électrification des bus

(CercleFinance.com) - Toyota annonce renforcer sa coopération avec Isuzu Motors Limited (Isuzu) et Hino Motors (Hino) dans l'électrification des bus afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



Dans ce cadre, il est prévu que Isuzu et Hino commencent la production d'autobus à plancher plat pour véhicules électriques à batterie (BEV) au cours de l'exercice 2024



Par ailleurs, Isuzu, Hino et Toyota ont convenu de commencer à étudier la planification et le développement d'un bus de route pour véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) de nouvelle génération basé sur le bus de route à plancher plat BEV qui sera produit à partir de l'exercice 2024.





