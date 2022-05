Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: chiffre d'affaires annuel de 239,53 MdsE (+15,3 %) information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a annoncé ses résultats financiers sur l'année fiscale 2021-2022 (du 1er avril au 31 mars).



Le nombre total de véhicules vendus dans le monde s'élève à 10,381 millions d'unités, soit 461 000 unités de plus que sur l'exercice précédent.



Avec un chiffre d'affaires de 31 379,50 milliards de yens (239,53 milliards d'euros), en croissance de 15,3 %, TMC a vu sa marge opérationnelle passer de 2 197,70 à 2 995,60 milliards de yens (22,86 milliards d'euros), soit une progression de 36,3%.



En Europe, les ventes ont progressé de 58 000 unités pour atteindre 1,017 millions de véhicules, soit une progression de 6%.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.