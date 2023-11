Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: bénéfices plus que doublé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a publié ses résultats financiers au titre du 1er semestre de son exercice financier 2024, soit la période d'avril à septembre 2023.



Le constructeur annonce des ventes de 21 981 milliards de yens (soit près de 138 milliards d'euros), en hausse de 24,1% par rapport à la même période un an plus tôt.



En effet, les ventes consolidées de véhicules sur la période s'élèvent à 4,74 millions soit 114,1 % des ventes consolidées de véhicules pour le même période de l'exercice précédent avec des volumes en hausse dans toutes les régions.



Le revenu d'exploitation sur le semestre atteint 2559 milliards de yens, en hausse de 124,2% en un an, tandis que le bénéfice net part du groupe ressort à 2589 milliards de yens, en hausse de 121% par rapport à la même période douze mois plus tôt et laissant apparaître un BPA de 191,26 yens, contre 85,42 yens un an plus tôt.



Dans ce contexte, le constructeur révise à la hausse sa prévision de revenu d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice et cible désormais les 4500 milliards de yens.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.