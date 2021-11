Toyota : bénéfice plus que doublé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Toyota présente aujourd'hui ses résultats au titre du 1er semestre de son exercice fiscal 2022, soit la période d'avril à septembre 2021.

Les ventes du constructeur nippon s'établissent à 15 481 milliards de yens sur la période, contre 11 375 milliards de yens un an plus tôt.

L'EBIT a plus que triplé dans le même temps, passant de 520 milliards de yens à 1747 milliards de yens.

Le bénéfice net ressort à 1524 milliards de yens, soit plus du double de ce que Toyota avait enregistré un an plus tôt (629 milliards de yens).

Dans ces conditions, le constructeur annonce un acompte sur dividende de 120 yens par action, soit une hausse de 15 yens par action en un an par rapport à l'acompte versé un an plus tôt.