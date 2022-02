Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: arrêt temporaire de la production au Japon information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 17:11









(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir qu'à la suite d'une défaillance de système chez un fournisseur national (Kojima Industries Corporation), les 28 lignes de production de ses 14 usines japonaises seront fermées le mardi 1er mars.



'Nous nous excusons auprès de nos fournisseurs et clients concernés pour tout inconvénient que cela pourrait causer', indique le constructeur.



Toyota assure travailler avec ses fournisseurs pour renforcer la chaîne d'approvisionnement et faire tout son possible pour livrer les véhicules à ses clients dans les meilleurs délais.







