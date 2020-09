Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : annonce le nom de son véhicule lunaire Cercle Finance • 03/09/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - L'agence d'exploration aérospatiale japonaise JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) et Toyota Motor Corporation ont annoncé le nom retenu pour leur véhicule lunaire : Lunar Cruiser. Les deux entités mènent actuellement un programme de recherche conjointe, portant sur un véhicule habité et pressurisé, entraîné par un moteur électrique à pile à combustible. ' Référence au Toyota Land Cruiser, il évoque en outre la qualité, la longévité et la fiabilité attendues de ce rover lunaire, ainsi que le grand principe voulu de longue date par Toyota pour le 4x4 : protéger ses occupants ' indique le groupe. ' La JAXA et Toyota vont fédérer les connaissances, l'expérience et les moyens techniques d'entreprises de divers secteurs pour tenter de concrétiser leur rêve : entretenir une activité permanente de la Team Japan à la surface de la lune '.

