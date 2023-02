Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: annonce de changements dans l'organigramme information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation (TMC) a annoncé aujourd'hui son intention de mettre en oeuvre des changements dans sa structure de direction à compter du 1er mars et du 1er avril 2023, ainsi que des changements dans son conseil d'administration.



Le 26 janvier dernier, TMC avait annoncé que le président Takeshi Uchiyamada allait démissionner de son poste. Koji Sato allait le remplacer à compter du 1er avril 2023.



'Nous mettrons en oeuvre une gestion axée sur les produits et les régions, tout en valorisant la philosophie de la fondation de notre entreprise, et nous nous efforcerons de transformer complètement Toyota', a déclaré Koji Sato.



Pour y parvenir, une nouvelle structure de direction va donc être mise en oeuvre.



La nomination des membres du conseil d'administration sera formalisée après approbation lors de la 119ème assemblée générale ordinaire. La démission des membres quittant leur poste actuel deviendra officielle ce même jour.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.