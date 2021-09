Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : amplifie sa démarche 'Made in France' information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que sa nouvelle Yaris Cross vient d'obtenir la certification ' Origine France Garantie ' décernée par Bureau Veritas, pour la production en France de ce nouveau SUV. Ce véhicule est le 2e à être produit sur le site Toyota de Valenciennes-Onnaing et témoigne du développement de la démarche 'Made in France' du constructeur. La production locale de la nouvelle Yaris Cross est le fruit d'un investissement de 400 ME et de la création de plus de 600 emplois en CDI ces quatre dernières années, précise Toyota. En 2012, le constructeur avait été le premier à se voir attribuer la distinction ' Origine France Garantie ' avec la Yaris.

