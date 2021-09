Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : aligne quatre équipages pour le Dakar 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 15:19









(CercleFinance.com) - Toyota Gazoo Racing annonce aujourd'hui l'engagement de quatre équipages au départ du prochain 'Dakar' qui se déroulera en Arabie Saoudite, à compter du 2 janvier. Comme en 2021, l'équipe d'usine sera dirigée par Nasser Al-Attiyah, accompagné de son navigateur Mathieu Baumel. Les autres équipages seront composés de Giniel de Villiers/Dennis Murphy ; Henk Lategan/Brett Cummings; Shameer Variawa/Danie Stassen. Toyota compte aligner sa toute nouvelle GR DKR Hilux T1+, un prototype en fibre de carbone développé pour la catégorie T1 et dont la présentation officielle est attendue avant la fin de l'année.

