Toyota: ajuste ses plans de production mondiale en juillet information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 16:27

(CercleFinance.com) - Toyota fait part aujourd'hui de nouveaux ajustements de production prévus en juillet, en raison de la pénurie de pièces dûe à la la propagation du COVID-19.



Le constructeur évalue le volume de production mondial pour juillet à environ 800 000 unités, soit 250 000 unités au Japon et 550 000 à l'étranger.



' Nous avons révisé le plan de production global d'environ 50 000 unités par rapport au nombre communiqué à nos fournisseurs en début d'année ', précise le constructeur.



Certaines usines qui devaient déjà suspendre temporairement leur activité en juillet fermeront leurs portes un peu plus longtemps que prévu. C'est le cas de l'usine de Motomachi qui fermera 10 jours au lieu d'une journée, ou encore de celle de Takaoka qui restera close pendant 10 jours quand Toyota avait initialement prévu une suspension d'activité de six jours dans le mois.



Au final, ces suspensions concernent quatre lignes de production dans deux usines, sur un ensemble de 28 lignes de production et 14 usines au Japon.



Pour la période de juillet à décembre, Toyota table sur un volume mondial de production de 850 000 unités par mois en moyenne.



Sur l'ensemble de l'exercice, la production mondiale reste inchangée, à 9.7 millions de véhicules. Toyota précise néanmoins qu'il reste difficile d'anticiper (en raison de la pénurie de semi-conducteurs et du Covid) et qu'il est possible que la production soit finalement inférieure aux attentes.