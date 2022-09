Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: AEON améliore sa logistique information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 16:25









(CercleFinance.com) - AEON Kyushu, AEON Global, et Commercial Japan Partnership Technologies Corporation ont annoncé qu'ils collaboraient à un projet d'amélioration de la logistique pour le groupe AEON dans la région de Kyushu.



Ce projet permettra de résoudre les problèmes auxquels est confronté le secteur de la logistique, tels que l'envolée des coûts logistiques et la pénurie de chauffeurs.



AEON s'est efforcé d'améliorer l'efficacité à chaque étape de la logistique, de l'approvisionnement à la vente.



CJPT pense que la rationalisation de la logistique, en plus de l'électrification des véhicules, est une voie vers la construction d'une société neutre en carbone.



Les trois entreprises ont commencé à améliorer la logistique de la chaîne d'approvisionnement dans la région de Kyushu en combinant l'expertise en logistique accumulée par AEON Kyushu et AEON Global avec les technologies connectées de CJPT.





