Toyota: achève son centre technique de Shimoyama

(CercleFinance.com) - Toyota a annoncé aujourd'hui avoir achevé le 25 mars son installation de R&D, le Toyota Technical Center, à Shimoyama (Japon).



La construction du site avait débuté en 2018. Un premier parcours d'essai avait vu le jour en 2019 suivi d'un second, en 2021, consacré à la grande vitesse et à la reproduction de conditions routières particulières.



La zone ouest, qui comprend un nouveau bâtiment de développement de véhicules et un bâtiment pour les visiteurs, est désormais achevée et peut désormais être opérationnelle.



Le bâtiment servira notamment de centre d'affaires et de développement pour les sociétés Lexus et GR tandis que des équipements numériques de pointe seront utilisés pour promouvoir un développement agile dans la fabrication automobile.



' Nous nous sommes engagés à faire de cette installation un lieu qui apporterait le sourire aux habitants de la communauté, un lieu qui les rendrait heureux que Toyota soit venu à Shimoyama' a indiqué en substance le président de Toyota, Akio Toyoda,





