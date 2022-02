Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: accord avec Fukuoka autour de l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Toyota annonce un accord de partenariat avec la ville de Fukuoka (Japon) autour du développement de l'énergie hydrogène, aux côtés de la Commercial Partnership Technologies Corporation (CJPT).



Les parties ont déjà entamé les discussions concernant l'adoption de véhicules à pile à combustible, notamment pour les camions de livraison de repas scolaires et les camions à ordures de la ville.



Dans le cadre de ce projet, la ville de Fukuoka a d'ailleurs lancé la première initiative au monde visant à produire de l'hydrogène à partir des eaux usées des ménages publics afin d'alimenter les véhicules à pile à combustible.



À l'avenir, la ville de Fukuoka, Toyota et la CJPT travailleront ensemble pour développer des technologies liées à la production, au transport et à l'utilisation de l'hydrogène, indique Toyota.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.