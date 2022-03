Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: accord avec Eneos pour développer l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir signé un accord avec Eneos Corp. Autour de la production et de l'utilisation d'hydrogène sans CO2 à Woven City, un prototype de ville du futur développé par Toyota à Susono City, au Japon.



Les deux partenaires pourront aussi compter sur Woven Planet, une filiale de Toyota, pour gérer conjointement la logistique technique liée au proket.



Eneos et Toyota vont débuter la construction puis l'exploitation d'une station de ravitaillement en hydrogène à proximité de Woven City pour produire et fournir de l'hydrogène sans CO2 à Woven City et aux véhicules électriques à pile à combustible (FCEV).



La station de ravitaillement en hydrogène Eneos devrait être opérationnelle avant l'ouverture de Woven City, en 2024-2025.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.