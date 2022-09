Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: abaisse ses prévisions de production pour octobre information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - Toyota annonce réviser à nouveau ses plans de production pour le mois d'octobre. La semaine dernière le constructeur nippon avait déjà annoncé une baisse de sa production en octobre, l'abaissant à 800 000 unités.



Aujourd'hui, il fait savoir qu'en raison de l'impact de la pénurie de semi-conducteurs, i la dû procéder à de nouvelles suspensions des opérations dans certaines usines et lignes au Japon. Par conséquent, la production mondiale en octobre devrait se limiter à 750 000 unités.



En revanche, la prévision de production pour l'exercice reste inchangée à env. 9,7 millions, assure Toyota.







