Toyota: a obtenu une part de marché de 7,6% en Europe information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 17:19

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) enregistre un recul de 6 % en glissement annuel avec un volume de ventes de 563 067 véhicules au premier semestre, surclassant ainsi l'ensemble du marché qui affiche une baisse de 19 %.



Sur la même période, TME a obtenu une part de marché de 7,6% représentant une progression d'un point par rapport à l'année précédente.



La demande en faveur de la gamme électrifiée à faibles émissions de CO2 de Toyota et de Lexus a poursuivi sa croissance, le mix électrifié de TME ayant progressé de 6 points pour atteindre 76 % en Europe de l'Ouest et 68 % sur la totalité du marché européen, soit un bond de 9 points en glissement annuel.



' Nous estimons très encourageante la part de marché record de 7,6 % au premier semestre, compte tenu des difficultés géopolitiques, économiques et des problèmes d'approvisionnement. Nous enregistrons une demande sans précédent en faveur de nos nouveaux modèles, tels que la Yaris Cross, l'Aygo X et le Lexus NX, mais également de nos modèles plus anciens comme la Yaris, la Corolla et le C-HR ' a déclaré Matt Harrison, Président et CEO de Toyota Motor Europe.