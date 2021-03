Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : à nouveau récompensé pour sa relation client Cercle Finance • 23/03/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui avoir remporté cette année -et pour la septième fois- le premier prix du Podium de la Relation ClientKantar / BearingPoint dans le secteur automobile. La marque figure aussi à la deuxième place du classement général. 'Ces résultats mettent en évidence la volonté de l'entreprise d'être constamment à l'écoute de ses clients dans le but d'établir une relation avec eux lui permettant d'anticiper leurs besoins et de leur offrir un service personnalisé toujours plus abouti', commente Toyota.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.