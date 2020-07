Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : a lancé la production de la nouvelle Yaris Cercle Finance • 07/07/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) a lancé hier la production de la toute nouvelle Yaris 4e génération. ' Cette Yaris nouvelle génération symbolise la première étape du projet de l'entreprise qui ambitionne de produire 300 000 voitures avec un deuxième modèle ' indique le groupe. Le site s'est modernisé avec de nouveaux équipements et de nouvelles technologies dans tous les ateliers au bénéfice de l'amélioration de la performance de l'entreprise et des conditions de travail. ' Les investissements engagés pour ces travaux sont considérables puisqu'ils représentent la moitié de l'investissement initial lors du démarrage du site valenciennois ' rajoute la direction.

