Toyota: a immatriculé 113 032 véhicules en France en 2022 information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 17:09

(CercleFinance.com) - Toyota France annonce avoir immatriculé 113 032 véhicules sur le marché français en 2022. Ses deux marques Toyota et Lexus obtiennent une part de marché VP de 6,8%, soit une progression de 0,7 point.



Dans un marché français en repli de 10 points, les immatriculations VP et VU de la marque Toyota augmentent de 3,6% sur l'année 2022 et atteignent 109 776 unités



Toyota est désormais la 1ère Marque étrangère en France au global et la 4e marque sur le canal des particuliers avec une part de marché historique s'élevant à 7,9% (+0,5 point par rapport à 2021).



Ces performances reposent notamment sur le lancement de la nouvelle Aygo X avec 10 313 immatriculations et une part de marché de 12,7% sur le segment A.



Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France a déclaré: ' La force de nos produits est au plus haut grâce à l'appui de modèles clés comme la Yaris Hybride, la Yaris Cross Hybride et l'Aygo X et nous permet de se hisser à la 4e place du classement par marque sur le canal des particuliers, avec une part de marché historique s'élevant à 7,9% '.