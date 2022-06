Toyota: a développé un prototype de cartouche d'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 10:00

(CercleFinance.com) - Toyota et sa filiale Woven Planet Holdings annoncent être parvenus à développer un prototype fonctionnel de cartouche d'hydrogène portable. Cette solution doit faciliter le transport quotidien et la fourniture d'énergie hydrogène et permettre d'alimenter une large gamme d'applications de la vie quotidienne à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.



Toyota et Woven Planet mèneront ainsi des essais de preuve de concept dans divers endroits, y compris à Woven City, une ville intelligente du futur centrée sur l'humain actuellement en construction dans la ville de Susono, au Japon.



En collaboration avec ENEOS Corporation, Toyota et Woven Planet travaillent à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement complète à base d'hydrogène et à en accélérer la production, le transport et l'utilisation quotidienne.



Toyota indique que la flexibilité des volumes des cartouches permet une grande variété d'applications d'utilisation quotidienne. Les infrastructures à petite échelle pourraient par exemple répondre aux besoins énergétiques dans les zones reculées et non électrifiées et être rapidement déployées en cas de catastrophe.