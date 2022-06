Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Toyota: 5e victoire consécutive aux 24h du Mans information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 11:22

(CercleFinance.com) - L'équipe TOYOTA GAZOO Racing a remporte une 5e victoire consécutive aux 24 Heures du Mans et un 4e doublé, à l'occasion de la 90e édition de cette épreuve disputée le week-end dernier.



Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa ont réalisé une course magnifique avec la GR010 HYBRID n°8, bouclant les 24 heures avec seulement 2 minutes 1 seconde et 222 millièmes d'avance sur la GR010 HYBRID n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López.



A l'issue de cette course, TOYOTA GAZOO Racing est en tête du classement des constructeurs après trois courses, avec 22 points d'avance sur Alpine.