Toyota: 500 Toyota Mirai pour les Jeux de Paris 2024

(CercleFinance.com) - À l'approche des Jeux de Paris 2024, le Groupe annonce la fourniture de 500 Toyota Mirai qui intègreront la flotte officielle de cet événement sportif.



500 Toyota Mirai seront ainsi ravitaillées en hydrogène d'origine renouvelable fourni par Air Liquide.



' La Toyota Mirai illustre pleinement l'engagement de l'entreprise dans l'électrification. La proposition unique sur le marché d'une berline à hydrogène qui combine les avantages d'une mobilité électrique avec un confort d'utilisation, une autonomie et une rapidité de recharge inégalés, démontre la volonté du Groupe d'agir en ce sens ' indique le groupe.



' En 2018, Akio Toyoda annonçait un tournant majeur pour le groupe Toyota : transformer l'entreprise, de constructeur automobile à entreprise de mobilité. Avec ce nouveau cap, l'objectif est de dépasser les frontières de notre industrie en construisant une société meilleure, fondée sur la neutralité carbone, ' confie Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France.





