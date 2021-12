Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Toyota: 1ère livraison d'un bus hydrogène Caetano en France information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 17:00

(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui la première livraison en France d'un bus à hydrogène co-marqué Caetano et Toyota, à La Roche-sur-Yon Agglomération.



Équipé d'une pile à combustible Toyota, le H2.City Gold est un bus urbain de 12 mètres bénéficiant d'uneautonomie de plus400 km et dont le plein s'effectue en moins de 9 minutes.



Le bus pourra ainsi s'avitailler dans la toute première station hydrogène vendéenne, inaugurée à La Roche-sur-Yon le 9 décembre par le SyDEV (Syndicat Départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée) et la société d'économie mixte Vendée Energie.



Toyota poursuit ainsi sa nouvelle stratégie 'Beyond Zero', dont l'un des piliers est une mobilité pour tous respectueuse de l'environnement.