Toyota : 14 nouveaux cas de Covid parmi les salariés au Japon

(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui que 14 de ses employés travaillant au sein de plusieurs sites au Japon ont été testés positifs au Covid. En détail, le constructeur rapporte un cas avéré au centre technique d'Hanamoto, trois à l'usine Motomachi, trois à l'usine Takaoka, deux à l'usine Tahara, un au Oguchi Parts Center , un à l'usine Kamigo, un au Meiko Center et enfin deux cas au Toyota City headquarters de Aichi. Vendredi 27 août, le constructeur avait déjà annoncé 12 nouveaux cas à travers plusieurs de ses sites au Japon. Le constructeur précise que la découverte de ces nouveaux cas n'a pas d'impact sur la production. 'Le virus est un problème qui a le potentiel d'affecter tous les sites Toyota et nous nous efforçons en permanence d'améliorer davantage notre communication et nos contrôles de santé avec le personnel de tous les sites', assure Toyota.

