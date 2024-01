Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: +10% d'immatriculations en France en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir immatriculé 126340 véhicules sur le marché français en 2023 pour ses deux marques Toyota et Lexus représentant une part de marché VP (véhicules particuliers) de 6,4%.



Dans un marché français en hausse de 15%, les immatriculations VP et VU (véhicules utilitaires) de la marque Toyota augmentent de 10% sur l'année 2023 pour atteindre 120665 unités.



Dans le segments de véhicules particuliers, le constructeur est la 4e marque en France (et 1ère marque étrangère), soutenu par le succès de sa Yaris qui représente plus d'une immatriculation sur deux (51%) de Toyota dans l'Hexagone.



Par ailleurs, le SUV ' made in France ' de Toyota, la Yaris Cross, devient le modèle le plus vendu de la marque en Franceconfortant sa position de leader du 'made in France automobile'.



Enfin, sur le segments des utilitaires, Toyota s'arroge une part de marché historique à hauteur de 3,4%, soit une augmentation de 0,7 point vs 2022.







