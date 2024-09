Toutes les liquidités disponibles sont aujourd’hui jetées dans la bataille !

Les investisseurs sont sur un nuage ! A la Bourse de Paris, l’indice CAC 40 est repassé ce jeudi en clôture au-dessus des 7.740 points à seulement 6% de son plus haut niveau historique.

A Wall Street, l'ambiance est euphorique, avec un 43ième record absolu pour l'indice S&P 500. C'est peu dire, comme nous avons titré la semaine dernière notre billet hebdomadaire, que nous disposons d'un « contexte désormais plus amical pour les actions » ! Comment expliquer ce regain d'optimisme, alors que la croissance est en berne, que les bombes pleuvent sur le Liban et que l'issue du scrutin présidentiel du mois de novembre considéré comme déterminant pour l'avenir des Etats-Unis n'a jamais été aussi incertaine ?

Avec la baisse récente des taux directeurs de part et d'autre de l'Atlantique, et l'espoir d'un nouveau geste dans des proportions peut-être plus importantes qu'initialement attendu, le contexte actuel est effectivement plus favorable aux placements à risques qu'auparavant. L'attitude désormais ouvertement « pro-business » des banques centrales incite les investisseurs à se montrer plus confiants sur les perspectives de croissance et d'évolution des profits des entreprises. Même si le tableau est loin d'être idyllique, il existe aujourd'hui des raisons d'espérer. Le fameux scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine a gagné en crédibilité cette semaine, avec la publication par le département du Commerce d'un taux de croissance de l'activité de 3% au deuxième trimestre, contre 1,6% le précédent. Ce niveau n'est pas loin d'être considéré comme presque parfait pas les analystes. Il est en effet assez porteur pour permettre à la machine économique américaine de reprendre sa marche en avant, mais il est en même temps suffisamment « soft » pour ne pas relancer les anticipations inflationnistes. Avec un tel scénario, conforté par une baisse continue des taux d'intérêt, les commentateurs n'hésitent pas à qualifier la situation de quasi-idéale. Surtout avec un indice des prix revenu à 2,5% en données brutes et une reprise de l'activité tirée par la bonne tenue des dépenses des ménages portées par le maintien des salaires à un niveau élevé.

L'Europe, beaucoup plus dépendante de l'évolution du commerce mondiale, a de son côté été fortement rassurée par la volonté des autorités chinoises de mettre en œuvre les « dépenses budgétaires nécessaires » pour atteindre un niveau de croissance économique fixé à 5% cette année. Même si cet objectif a peu de chance d'être atteint tant le retard accumulé est important, ce plan reposant sur l'injection de 1000 milliards de yuan (127,63 milliards de dollars) de capitaux dans les principales banques du pays, est suffisamment costaud pour réveiller la demande dans la deuxième économie du monde. Pas étonnant dans ces conditions que toutes les valeurs exportatrices européennes, notamment celles du secteur du luxe, ont littéralement flambé cette semaine sur toutes les places boursières de la zone euro.

Nos sélections d’ETF Monde et ISR/PEA, qui ont remarquablement bien résisté durant la période de forte baisse des indices de cet été, bénéficie en toute logique moins fortement de l’enthousiasme qui prévaut en Bourse depuis quelques jours.

Dans ce contexte, notre stratégie ayant consisté dès la fin août à revenir à l'achat sur les plus grandes valeurs de la cote a été poursuivie cette semaine. Dans le portefeuille Offensif, toutes nos liquidités ont été jetées dans la bataille, afin d'accompagner le rebond du CAC 40 (100% de l'actif est aujourd'hui investi). Nous avons acquis, ce mercredi, 500 actions Zalando, le leader allemand de la distribution sur internet de prêt-à-porter, qui bénéficie d'un net redressement dû à un repositionnement de son offre sur des produits à plus forte marge. Nous avions aussi pris position sur Wall Street au travers de deux trackers Amundi éligibles au PEA, l'un indexé sur l'indice S&P 500 et l'autre sur le Nasdaq 100. Nous avons suivi une stratégie comparable sur le portefeuille Défensif qui conserve, en revanche, un certain volant de liquidités qui n'a pas encore été intégralement placé. Avec un gain de 1,8% et 1,9% de ces deux portefeuilles sur un mois, nous bénéficions de l'essentiel de la hausse de 2,3% du CAC 40. Nos sélections d'ETF Monde et ISR/PEA, qui ont remarquablement bien résisté durant la période de forte baisse des indices de cet été, bénéficie en toute logique moins fortement de l'enthousiasme qui prévaut en Bourse depuis quelques jours.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Cette semaine les marchés d'actions ont été porté par une conjonction tout-à-fait exceptionnelle de bonnes nouvelles. Tous les ingrédients d'une explosion euphorique de la cote se sont donnés rendez-vous pour finir le mois de septembre en beauté. La nouvelle d'une meilleure résistance que prévu de l'économie américaine, intervenue après l'annonce d'une baisse de 50 points de base des taux directeurs de la Fed, ne pouvait pas mieux tomber. Les doutes sur l'effet d'entraînement de l'intelligence artificielle (IA) sur le secteur de la « tech » ont été levés par le relèvement récent des prévisions d'activité du fabricant de puces électroniques Micron Technology. Tout comme à Paris, où le secteur du luxe a été littéralement soufflé à la hausse par l'espoir d'un réveil de la Chine. Inutile de dire qu'une telle conjonction d'événements a peu de chances de se renouveler de sitôt. Il n'en demeure pas moins que l'ambiance s'est au cours de ces dernières semaines nettement réchauffée en Bourse. Il n'est, dès lors, pas interdit de penser que le redressement de la cote n'est pas terminé, surtout pour les valeurs technologiques. Le retour de la confiance pourrait se diffuser aux secteurs d'activité plus traditionnels très en retard par rapport aux premiers de cordée. Le contexte actuel est donc plus favorable aux actions qu'il n'y paraît. Les dernières prévisions de l'activité mondiale de l'OCDE (une croissance de 3,1% pour 2024 et de 3,2% en 2025) montrent, en effet, que l'activité est finalement assez résiliente, elle se situe dans des proportions proches de la tendance de long terme, avec de bonnes performances attendues en Inde, Indonésie, Chine, Russie, Turquie et Brésil. Ces données sont plutôt encourageantes et laissent espérer une meilleure tenue du commerce mondial. Elles nous incitent à rester pleinement investis, en nous orientant vers une répartition des actifs plus tournée vers la technologie, l'industrie et les produits de base. Ceci au détriment des valeurs financières qui devraient voir leur part se réduire dans les prochaines semaines.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine