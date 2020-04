Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toutes les écoles ne seront pas rouvertes le 11 mai-Blanquer Reuters • 14/04/2020 à 10:29









PARIS, 14 avril (Reuters) - La réouverture des établissement scolaires fermés depuis le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus se fera de façon progressive à partir du 11 mai, a indiqué mardi le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer qui souhaite se concentrer sur les élèves les plus en difficultés. "Il est évident que tout ne va pas se passer du jour au lendemain. D'abord nous avons à définir cette façon dont ça va se réaliser progressivement. C'est pourquoi nous avons deux semaines devant nous pour travailler à ça", a-t-il dit sur les chaînes France 2 et Franceinfo. Lors de son allocution diffusée à la radio et à la télévision la veille, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a annoncé la réouverture progressive le 11 mai prochain des établissements scolaires (crèches, écoles, collèges et lycées) fermés depuis le 16 mars. Les cours ne reprendront pas "physiquement" en revanche pour les étudiants de l'enseignement supérieur "jusqu'à l'été", a-t-il précisé. "Dès aujourd'hui, j'ai les débuts de mes entretiens avec les organisations syndicales que j'aurai tout au long des deux prochaines semaines", a souligné pour sa part le ministre de l'Education. "Il y a une priorité pour nous à réussir à avoir tous les élèves en difficulté mieux pris en charge qu'ils ne peuvent l'être à distance. C'est un élément majeur dans mon esprit", a poursuivi le ministre. Jean-Michel Blanquer a aussi évoqué la possibilité de mettre en oeuvre des "petits groupes" de travail. "Il est hors de question d'avoir des classes bondées dans la situation actuelle, ça c'est une certitude. Pour arriver à ces résultats, il est possible que l'on ait une charge horaire moins importante pour les élèves. On peut très bien imaginer des petits groupes à certains moments de la journée et la suite se passe à distance, notamment pour les élèves les plus grands", a-t-il expliqué. Prié de dire si les élèves et enseignants disposeraient de masques le 11 mai, il a répondu : "c'est fort possible, mais ça fait partie des choses que l'on va définir au cours des deux prochaines semaines en lien avec les autorités sanitaires". Le ministre de l'Education nationale a par ailleurs confirmé que les épreuves du baccalauréat et du brevet seraient validées par contrôle continu cette année. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.