Tout est dans les cours, prévient Pictet AM

Sur les marchés de taux, le gérant reste favorable aux obligations émergentes. L'inflation y est maitrisée dans la plupart des pays. Selon Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, les rendements élevés de ce marché devraient le protéger contre les effets négatifs du resserrement de la Réserve fédérale.

Pictet AM conserve en revanche sa surpondération sur les actions japonaises, qui bénéficient de la reprise du commerce mondial.

(AOF) - Pictet AM a réduit son allocation sur les actions de surpondérée à neutre. La croissance économique mondiale a atteint son pic. Les pressions inflationnistes s'accumulent aux Etats-Unis et la Réserve fédérale pourrait infléchir sa politique durant l'été. Enfin, les hausses de taxes présentées par Joe Biden seront défavorables aux actions. Le resserrement des conditions de crédit en Chine conduit le gérant à prendre ses bénéfices sur le secteur des matières premières, qu'il passe de surpondéré à neutre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.