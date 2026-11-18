« Tout continue comme avant » : Kress, de Nvidia, passe son premier test alors que le conseil d'administration claque la porte au nez de Huang

Colette Kress, directrice générale par intérim de Nvidia NVDA.O , a exprimé sa confiance dans l’activité, la direction et le personnel du fabricant de puces, et s’est engagée à faire preuve de « discipline dans l’affectation de nos capitaux », cherchant ainsi à rassurer les investisseurs lors de la première conférence téléphonique sur les résultats depuis le départ de son cofondateur, Jensen Huang.

Elle a pris les rênes la semaine dernière, à la suite des révélations selon lesquelles Jensen Huang aurait eu une liaison avec une femme d’affaires chinoise sur laquelle les agences de renseignement américaines mènent actuellement une enquête en raison de ses liens avec le gouvernement chinois – des révélations qui ont fait perdre plus de 700 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Nvidia.

Mme Kress a d’abord montré quelques hésitations en lisant son discours préparé, mais elle a gagné en assurance au fur et à mesure que la conférence téléphonique avançait mardi.

« Notre direction a fait preuve d’une grande fermeté au cours de la semaine dernière », a-t-elle déclaré, en réponse à la question d’un analyste qui souhaitait savoir ce qui pourrait changer pendant la transition à la tête de l’entreprise. « D’un point de vue commercial, c’est le statu quo. »

La direction a pris contact avec les fournisseurs et partenaires de Nvidia, qui soutiennent l’entreprise sans réserve, a-t-elle précisé, le principal sous-traitant TSMC 2330.TW s’étant rendu dans les locaux de Nvidia cette semaine.

L’action Nvidia a progressé de plus de 4 % en séance prolongée, après que la société eut annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street et une croissance des ventes d’environ 75 % en glissement annuel pour l’exercice 2028.

« Nvidia a démontré que l’histoire de l’IA peut dépasser la figure de Jensen Huang », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion, à New York. « La solidité de l’entreprise et la demande sous-jacente ont donné aux traders des raisons de croire que cette histoire peut continuer à avancer sans lui à la barre. »

Des employés fidèles et des alliés du secteur des grandes technologies, dont Elon Musk, ont appelé à la réintégration de M. Huang. Le président américain Donald Trump lui a également apporté son soutien.

M. Huang, qui était le visage de l’entreprise ayant soutenu l’essor de l’IA grâce à ses puces de pointe, a déclaré mardi qu’il serait « honoré » de redevenir directeur général de Nvidia .

Mais le nouveau président du conseil d’administration, Harvey Jones, a rejeté cette idée, déclarant lors de la conférence téléphonique post-résultats: « Le conseil d’administration de Nvidia a accepté à l’unanimité la démission de Huang et n’a pas l’intention de le réintégrer au poste de directeur général. »

LA SUCCESSION AU CENTRE DE L’ATTENTION

Nvidia a écourté la conférence téléphonique post-résultats par rapport à d’habitude — environ 50 minutes, contre environ une heure au cours des deux derniers trimestres, lorsque M. Huang animait la conférence et répondait aux questions de manière plus détaillée.

« Mme Kress a dû faire face à des débuts exceptionnellement impitoyables, chaque pause et chaque phrase étant scrutées à la loupe. Cela ne devrait pas définir sa capacité à diriger », a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

« Le véritable test réside dans sa maîtrise de l’entreprise, dans la manière dont elle gère les questions difficiles et dans la confiance qu’elle inspire quant aux décisions à venir. »

Kress est connue pour s’être opposée aux opérations de financement risquées de plusieurs milliards de dollars de Huang, qui ont alimenté les inquiétudes concernant une économie circulaire de l’IA.

Elle était accompagnée lors de la conférence téléphonique par Ian Buck, vice-président chargé de l’hyperscale et du calcul haute performance, que certains analystes considèrent comme l’un des principaux candidats au poste de directeur général. Il n’a toutefois pas pris la parole lors de cette conférence.

« La présence de M. Buck sera inévitablement perçue comme une audition informelle… mais sa participation ne doit pas être interprétée en soi comme un signe que le conseil d’administration a choisi son prochain directeur général », a déclaré M. Pescatore.

LA POLITIQUE DE NEOCLOUD PRÉCISÉE

Les investisseurs craignaient que, sans Huang, Nvidia ne réduise ses investissements dans les « néoclouds » fortement endettés, qui comptent en partie sur le soutien de Nvidia pour financer l’extension de leurs centres de données – une question à laquelle la société a cherché à répondre dans le commentaire de son directeur financier publié sur son site web.

À la fin du troisième trimestre, les investissements dans les « neoclouds » sont passés de 36 milliards de dollars au trimestre précédent à 32 milliards de dollars.

La société a précisé que ses engagements en faveur des « neoclouds » ne prendraient effet qu’une fois que ses partenaires auraient obtenu un financement et que leurs capacités seraient opérationnelles, et qu’ils pourraient être réduits ou annulés si cela ne se produisait pas à temps.

Interrogé lors de la conférence téléphonique sur la question de savoir si la formulation utilisée pour décrire les investissements dans le « Neocloud » reflétait un changement dans la manière dont Nvidia les gère, Mme Kress a répondu: « Est-ce nouveau? Non. Avons-nous changé quelque chose? Non.

« Cela signifie simplement que nous voulions nous assurer… que ce soit très clair, car nous avions reçu quelques questions sur la manière exacte dont cela fonctionnait. »

Cette semaine a été « un référendum sur l’IA », a déclaré M. Behan de Direxion, les résultats de Nvidia mettant à l’épreuve les dépenses consacrées aux infrastructures d’IA et les débuts en bourse prochains d’Anthropic testant à quel point les investisseurs sont prêts à payer pour des entreprises cherchant à en tirer profit.

« On s'en charge », a déclaré Mme Kress en concluant la conférence téléphonique.