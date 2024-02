Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'inflation sans jamais oser le demander

Le retour de l'inflation soulève beaucoup de questions. Hyperinflation, désinflation, stagflation ou encore greedflation, Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM, nous explique dans son livre "L'inflation, c'est quoi ? Pourquoi les prix montent ?", les tenants et aboutissants d'un phénomène dont on entend parler tous les jours, sans toujours réussir à le déchiffrer.