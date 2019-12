Tous les feux sont au vert pour les bons du trésor américains

Le segment dédié aux obligations d'Etat américaines sur TrackInsight a progressé à la fois en terme de performance et d'actifs sous gestion ce mardi 3 décembre.

Le segment dédié aux obligations d'Etat américaines sur TrackInsight, qui regroupe 11 ETFs exposés aux indices sur les bons du trésor, a progressé à la fois en terme de performance et d'actifs sous gestion ce mardi 3 décembre. En effet, le segment a gagné en moyenne 2,15% et il a collecté plus de $ 600M via le marché primaire. Cette variation s'explique par la plus forte baisse des taux américains depuis Août (la variation est inverse au prix), après que le Président Donald Trump a indiqué envisager un report de l'accord sur les échanges commerciaux avec la Chine après les élections de 2020. Depuis le début de l'année, les bons du trésor américains affichent une excellente performance de 16,38% et les ETFs inclus dans ce segment ont attiré plus de $ 8 milliards de nouveaux actifs via le marché primaire. Ils représentent désormais $ 22,3 milliards d'actifs sous gestion.

En savoir plus sur les obligations d'Etat américaines.