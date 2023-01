Tourisme: MND lève 20,7, millions d'euros via un accord de restructuration financière

(AOF) - MND, groupe industriel français spécialiste notamment des remontées mécaniques et des systèmes d’enneigement, annonce qu’il est parvenu à un accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers, Cheyne European Strategic Value Credit Fund et l’État français par l’intermédiaire du Fonds de Développement Économique et Social (FDES). L’accord prévoit l’apport de financements supplémentaires par Cheyne pour 20,7 millions d’euros au total (dont 14,0 millions déjà versés).

L'accord prévoit également le désendettement massif du groupe par le biais d'une conversion en capital de la dette existante à hauteur de 136,6 millions d'euros et l'allongement de la maturité du prêt du FDES octroyé en 2020 avec un amortissement à compter de juillet 2025 et jusqu'en juillet 2029.

Il s'agit de renforcer la structure financière du groupe en le dotant des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa croissance et ses investissements dans le cadre du plan stratégique " Succeed Together 2024 ", consécutivement à un exercice 2021/2022 marqué par une augmentation du chiffre d'affaires de 81%.

