Tourisme: les séjours marchands des Français ont battu des records en 2022 (baromètre Opodo)

" En 2022, 80% des Français de métropole partis ont choisi la France métropolitaine ", alors qu' " ils étaient 84% en 2021 " relève Guy Raffour, auteur de l'étude. " La destination France est revenue à sa part de marché plus traditionnelle après deux années de pandémie qui ont oblitéré nombre de voyages à l'étranger ".

(AOF) - L’année 2022 marque une hausse significative des séjours marchands (soit avec hébergement payant), affirme le baromètre réalisé par le cabinet Raffour Interactif pour la société Opodo. Les Français de 15 ans et plus de métropole ont battu en 2022 deux records de taux de départ. 41% d’entre eux sont partis en courts séjours marchands de loisir soit une hausse de 2 points par rapport à l’année 2021, qui avait pourtant déjà établi un record. Parallèlement 42% d’entre eux sont partis en longs séjours marchands de loisir soit une progression de 3 points par rapport à 2021.

