TOUR EIFFEL versera un dividende de 2 euros par action

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires un dividende stable à 2 euros par action versé en numéraire. Le dividende correspond à un rendement de 6,4 % et 6,7 % calculés respectivement sur la moyenne des cours de 2020 ainsi que sur le cours de clôture du dernier jour de l'exercice 2020.

(AOF) - L'Actif Net Réévalué EPRA de continuation (NTA) par action de La Société de la Tour Eiffel évolue de 52,2 euros à 53 euros à fin 2020. Le dividende versé en juin a été plus que compensé par le résultat EPRA. L'Actif Net Réévalué triple net EPRA par action connaît une progression équivalente passant de 54,2 euros à 55 euros à fin 2020. En prenant en compte l'impact net des investissements et cessions, le patrimoine s'élève à 1,866 milliard d'euros (hors droits), contre 1,8601 milliard à fin 2019 (+0,3 %).

