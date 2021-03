Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : signe un bail de 1 351 m2 à Guyancourt Cercle Finance • 23/03/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail de 1 351 m2 au sein de son immeuble Odyssée à Guyancourt au coeur de l'ouest du Grand Paris La signature a été réalisée avec Trajectoire Formation, centre de formation crée en 1993 à l'initiative des entreprises de l'hôtellerie. Cette opération porte le taux d'occupation total de l'immeuble Odyssée à 88%. L'immeuble de 12 670 m², qui a rejoint le portefeuille de la foncière en 2016 est situé à Guyancourt sur le Pôle de Saint Quentin en Yvelines, 2ème pôle économique de l'ouest du Grand Paris.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -0.33%