Tour Eiffel : signature d'un bail sur 1 400 m2 de bureaux Cercle Finance • 19/06/2020 à 09:18









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec un des leader mondial du transport et de la logistique, portant sur 1 400 m2 de bureaux neufs dans l'immeuble L'Olivier situé dans son Parc Eiffel des Aygalades à Marseille (bd Capitaine Gèze). L'Olivier, immeuble neuf de 3 400 m2 de bureaux dont 250 m2 de surface commerciale est situé à l'entrée du Parc Eiffel des Aygalades, dans un quartier en pleine mutation, aux portes d'Euroméditerranée. Il bénéficie d'une excellente accessibilité : accès immédiat à la nouvelle station de métro Capitaine Gèze (ligne M2), aux principaux axes autoroutiers, à la gare TGV de Marseille Saint Charles et à l'aéroport (Marseille Provence).

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris +0.95%