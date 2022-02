Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel: signature d'un bail de 11 400 m2 avec Nokia information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 18:12









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel et Nokia annoncent la signature d'un bail portant sur un espace immobilier de 11 400 m2 à Massy.



Le bail d'une durée de 9 ans porte sur 70 % de l'immeuble situé au coeur du quartier d'affaires Atlantis de Massy. Cette transaction porte le taux d'occupation de l'immeuble à 100 %.



Le nouveau site va permettre à Nokia d'accueillir 2 000 salariés.





Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris 0.00%