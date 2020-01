Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : signature d'un bail avec Transactis Cercle Finance • 09/01/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec Transactis portant sur 2 350m 2 au sein de son immeuble Delta, d'une superficie de 15 000m 2 récemment rénové. Transactis est une filiale de Société Générale et de La Banque Postale spécialisée dans le traitement des flux de paiements. ' L'immeuble a été repensé afin d'offrir une expérience optimisée aux locataires sur le plan technique (largeur des plateaux, système de climatisation/chauffage par cassette réversible) ' indique le groupe.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris 0.00%