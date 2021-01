Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : procède à une double opération foncière Cercle Finance • 14/01/2021 à 18:38









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la réalisation d'une double opération : la cession d'un actif non stratégique de 3 300 m² aux Ulis dans l'Essonne et le renforcement de sa présence au sein du Parc du Golf d'Aix-en-Provence avec l'acquisition d'un bâtiment d'une superficie de 580 m². La vente du bâtiment vacant à la SIV (Société Immobilière Villemiland-Wissous), s'inscrit dans le plan de cession de la société qui a pour objectif d'assurer un recentrage de la foncière sur ses objectifs prioritaires, le Grand Paris et les Régions à fort potentiel. Ce plan de cession est très bien engagé avec près de 61% sécurisés. Par ailleurs, la foncière renforce sa présence sur le Parc du Golf à Aix-en-Provence, un site 'reconnu pour sa forte attractivité avec un taux d'occupation avoisinant les 100%', précise la société. Cette opération porte le taux de détention de la foncière à près de 75 % des surfaces totales du parc et complète les précédentes acquisitions réalisées en 2019.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -0.33%