Tour Eiffel: nomme un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la promotion de Frank Lutz comme Directeur Financier et membre du Comité Exécutif du groupe à compter du 1erjuillet.



'La nomination de Frank au poste de Directeur Financier s'inscrit dans la poursuite de la mise en oeuvre de notre organisation au service de notre nouvelle feuille de route stratégique établie avec nos actionnaires', a déclaré Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.



'Sa parfaite connaissance des enjeux à la fois internes et externes fait de lui un professionnel compétent dans un contexte d'évolution durable de notre patrimoine et des prochains rendez-vous financiers clés pour la Société', a-t-elle ajouté.



Frank Lutz, 42 ans, a rejoint fin 2018 la Société de la Tour Eiffel. Adjoint au directeur financier, il prenait en charge les fonctions de financement, de trésorerie et de communication financière. Depuis 2022, il contribue en étroite collaboration avec la Direction Générale aux évolutions stratégiques du groupe.





