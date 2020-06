Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : émission de 180 ME de TSDI Cercle Finance • 18/06/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce l'émission de 180 ME de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) assortis d'un coupon de 4,5 % avec une première possibilité de remboursement dans 5 ans. L'opération a entièrement trouvé preneur auprès d'actionnaires principaux du Groupe, notamment : le groupe SMA, Suravenir et la Mutuelle Générale. ' Ce nouvel instrument de financement permet à la Société de la Tour Eiffel de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre son plan de développement (développements, redéveloppements du patrimoine et des réserves foncières, acquisitions ciblées d'actifs sécurisés) '.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -1.25%