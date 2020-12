Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : double récompense pour la politique ESG Cercle Finance • 11/12/2020 à 10:16









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce avoir remporté le 20èmeTrophée RSE et performance globale organisé sous l'égide du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes dans la catégorie 'Meilleure déclaration de performance extra-financière produite de façon volontaire.' La Société a également obtenu l'amélioration significative de sa notation Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) avec l'obtention du niveau maximal 5 Green Star. ' Nous sommes honorés de voir notre stratégie, notre performance et notre transparence ESG doublement saluées cette année ' a réagi Thomas Georgeon, directeur général de la Société Tour Eiffel.

