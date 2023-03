Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel: deux nominations dans l'équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 18:35









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce deux nominations au sein de son équipe de direction.



Anne Gillet-Feillon est nommée Directrice du Portfolio Management. Elle dispose de plus de 20 ans d'expertise en asset et project management immobilier.



Khadija Jaafar est nommée Directrice Juridique. Depuis 2016, elle occupait la fonction de Directrice juridique d'Apsys, avant d'intégrer le groupe Napaqaro (Buffalo Grill, Courtepaille, Popeyes) pour occuper le même poste.



Les nouvelles Directrices rejoignent le Comité Exécutif de la Société, prenant ainsi des rôles-clés dans la mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route de la Société de la Tour Eiffel.







