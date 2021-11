Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : deux baux signés à Bordeaux information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce, sur le site de Bord'eau Village, le renouvellement du bail de l'INSEEC pour une surface de plus de 7.400 m² et la prise à bail d'une surface complémentaire de 680 m², deux baux signés pour 12 ans, dont neuf ans fermes. Propriétaire depuis fin 2018, la foncière a mené une mutation de ce lieu des quais de Bordeaux, classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il est situé à 20 minutes à pied du centre-ville en bord de Garonne. 'Aujourd'hui les hangars de presque 30.000 m² créent un ensemble rénové mixant commerces tendances, loisirs et sports, lifestyle, bars et restaurants, sans oublier 9.000 m² de bureaux et 8.000 m² d'enseignement', souligne-t-elle.

