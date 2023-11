Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel: construction d'un hôtel d'activités à Bobigny information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 18:08









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce une nouvelle opération de logistique urbaine à Bobigny. Le nouveau projet, porté par LILK, une marque déposée par la Société de La Tour Eiffel, concerne la livraison d'un nouvel hôtel d'activités d'ici à début 2025.



Implanté sur un terrain d'environ 9 000 m², détenu par La Société de La Tour Eiffel depuis 2009, ce nouvel hôtel d'activités à étages offrira ' une accessibilité optimale grâce à sa localisation intra A86 et sa proximité immédiate de l'A3, de la N3 et du boulevard périphérique '.



Conçu pour offrir une grande polyvalence et accueillir une variété de locataires, l'immeuble offrira une surface d'activités de près de 8 000 m² comprenant 12 lots modulables de 100 m² à 1 550 m².



'Ce projet illustre la détermination de la Société de La Tour Eiffel à mettre en oeuvre une logistique urbaine durable aussi bien sur le plan environnemental que sur le développement économique des territoires', a déclaré Christel Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel.







