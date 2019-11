TOUR EIFFEL : cession du portefeuille logistique en Espagne

(AOF) - La Société de la Tour Eiffel a annoncé la cession de son portefeuille logistique espagnol à un fonds d'investissement international. Cette opération, qui représente l'unique exposition de la Société de la Tour Eiffel à l'étranger, permet ainsi au groupe de poursuivre son recentrage annoncé début 2019. Le parc logistique de Sant Feliu, composé de 3 plateformes et d'une réserve foncière, représente une surface totale construite de plus de 25 000 m².

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.