Tour Eiffel: cession du Marché Vaugirard

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession du Marché Vaugirard à la Société des Grands Magasins, spécialisée dans l'acquisition et la revalorisation d'actifs commerciaux de centre-ville.



La cession porte sur 2 210 m2 de surface, répartis en 25 commerces sur 2 niveaux, ainsi que sur 87 places de parkings.



' Cette cession marque la fin du plan de cession d'actifs initié courant 2019 par la Société de la Tour Eiffel. La transaction du marché Vaugirard, en suite de celle de Nîmes Sept Collines, marque l'aboutissement d'un long travail collectif des équipes de la Société de la Tour Eiffel. ' a déclaré Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.





